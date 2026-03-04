Wild Cards
Folge 4: Wähle A für Alibi
41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Max ist wegen eines verstauchten Knöchels ans Haus gefesselt, doch Langeweile kommt für sie nicht infrage: Durch ihr Fernglas glaubt sie, Zeugin eines Mordes im gegenüberliegenden Apartment geworden zu sein, und holt Yate zur Unterstützung. Unterdessen stößt Ellis gemeinsam mit Simmons auf den mysteriösen Tod eines Mannes innerhalb einer Lottogruppe. Um beide Verbrechen aufzuklären, müssen Max und Ellis all ihren Scharfsinn bündeln.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren