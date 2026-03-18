Wild Cards
Folge 7: Die Big-Bang Theorie
41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Als Chief Li eine druckempfindliche Bombe an seinem Stuhl entdeckt, ordnet er die Evakuierung der Polizeistation an - bleibt aber selbst gefangen. Unwissend betritt Max sein Büro und gerät in die tödliche Falle. Draußen muss Ellis Ruhe bewahren, den Bomber überlisten und einen Weg finden, seine Kollegen sicher zu retten, während drinnen Max und Li um ihr Leben kämpfen und versuchen, den Täter zu entlarven.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
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