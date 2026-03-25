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Barking Bad

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9vom 25.03.2026
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Folge 9: Barking Bad

41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Während einer Beerdigung erschüttert ein schockierender Fund alle: Im Sarg des Verstorbenen liegt eine zweite Leiche. Als sich herausstellt, dass das Opfer ein Bewertungsexperte bei Hundewettbewerben war, ermitteln Max und Ellis undercover bei einer Hundeshow. Wird es ihnen gelingen, den Täter dingfest zu machen?

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