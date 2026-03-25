Wild Cards
Folge 9: Barking Bad
41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Während einer Beerdigung erschüttert ein schockierender Fund alle: Im Sarg des Verstorbenen liegt eine zweite Leiche. Als sich herausstellt, dass das Opfer ein Bewertungsexperte bei Hundewettbewerben war, ermitteln Max und Ellis undercover bei einer Hundeshow. Wird es ihnen gelingen, den Täter dingfest zu machen?
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
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