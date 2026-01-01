Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 10
Tiefschläge

Folge 10: Tiefschläge

44 Min.Ab 6

Junior ist betrübt und verletzt, als er erfährt, dass Matt und Kris jetzt ein Paar sind. Auch seine Schwester ist nach R.J.'s Unfalltod untröstlich. Um sich abzulenken, gehen beide in eine Bar, wo sie ausgerechnet auf das frisch verliebte Paar treffen. Es kommt zu einem folgenschweren Streit zwischen Matt und Junior.

