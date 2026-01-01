Staffel 3Folge 10
Wildfire
Folge 10: Tiefschläge
44 Min.Ab 6
Junior ist betrübt und verletzt, als er erfährt, dass Matt und Kris jetzt ein Paar sind. Auch seine Schwester ist nach R.J.'s Unfalltod untröstlich. Um sich abzulenken, gehen beide in eine Bar, wo sie ausgerechnet auf das frisch verliebte Paar treffen. Es kommt zu einem folgenschweren Streit zwischen Matt und Junior.
