Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wildvögel in Australien

Nestwärme

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Nestwärme

NestwärmeJetzt kostenlos streamen

Wildvögel in Australien

Folge 4: Nestwärme

46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation zeigt die Vielfalt der australischen Vogelwelt. So findet man dort den Emu, den zweitgrößten Vogel der Welt. Er kann seine Abstammung bis zu den Dinosauriern zurückverfolgen. Außerdem werden die kleinen Zwergpinguine genauer vorgestellt, die einen einzigen Partner fürs Leben auswählen und in großen Kolonien zusammenwohnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wildvögel in Australien
Blue Ant
Wildvögel in Australien

Wildvögel in Australien

Alle 1 Staffeln und Folgen