Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 05.09.2023
130 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 12

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Benni und Dennis Wolter an. In mehrere Spielrunden müssen sie beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".

