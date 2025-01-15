Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meryem kümmert sich seit fünf Jahren aufopferungsvoll um ihren jüngeren Pflegebruder Ömer und arbeitet Tag und Nacht, um ihnen ein anständiges Leben zu ermöglichen. Ihr Vater Durmus sitzt im Gefängnis, weil er beim Versuch, den Jungen gewinnbringend zu verkaufen, erwischt wurde. Als Durmus unerwartet aus der Haft entlassen wird und sich herausstellt, dass Ömer der entführte Sohn des wohlhabenden Levent Metehanoglu ist, wird Meryems Leben auf den Kopf gestellt.

