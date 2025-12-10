Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE RAW

LA Knight und Logan Paul treffen im Ring aufeinander

ProSieben MAXX
Folge vom 10.12.2025
LA Knight und Logan Paul treffen im Ring aufeinander

Folge vom 10.12.2025: LA Knight und Logan Paul treffen im Ring aufeinander

125 Min.
Ab 16

ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.

