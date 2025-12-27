Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE Rivals

Triple H vs. Bautista

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 27.12.2025
Triple H vs. Bautista

Triple H vs. BautistaJetzt kostenlos streamen

WWE Rivals

Folge 1: Triple H vs. Bautista

43 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Triple H nimmt Batista unter seine Fittiche, als dieser seine professionelle Wrestling-Karriere in den frühen 2000ern startet. Doch im Laufe der Zeit entwickelt sich eine Rivalität zwischen Lehrer und Schüler, die in einem Duell im Jahr 2005 gipfelt. Freddie Prinze jr. spricht mit WWE-Superstars und Experten über die legendäre Geschichte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

WWE Rivals
ProSieben MAXX
WWE Rivals

WWE Rivals

Alle 2 Staffeln und Folgen