WWE Rivals
Folge 1: Triple H vs. Bautista
43 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Triple H nimmt Batista unter seine Fittiche, als dieser seine professionelle Wrestling-Karriere in den frühen 2000ern startet. Doch im Laufe der Zeit entwickelt sich eine Rivalität zwischen Lehrer und Schüler, die in einem Duell im Jahr 2005 gipfelt. Freddie Prinze jr. spricht mit WWE-Superstars und Experten über die legendäre Geschichte.
Genre:Pro Wrestling, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren