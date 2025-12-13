WWE Rivals
Folge 3: The Rock vs. John Cena
43 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
The Rock und John Cena sind zwei der größten WWE-Superstars aller Zeiten. Als es zur Rivalität zwischen den beiden kommt, hält die gesamte Wrestling-Welt den Atem an. Freddie Prinze jr. spricht mit Experten der Szene über die legendäre Auseinandersetzung.
WWE Rivals
Genre:Pro Wrestling, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
