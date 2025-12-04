WWE Rivals
Folge 2: Triple H vs. The Rock
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Im Jahr 1996 treffen Triple H und The Rock zum ersten Mal aufeinander. Von diesem Moment an entwickelt sich zwischen den beiden Wrestlern eine legendäre Rivalität, die sich auch über die Grenzen des Rings hinaus erstreckt. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die spektakuläre Auseinandersetzung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren