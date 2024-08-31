Wer wird Young MasterChef?Jetzt kostenlos streamen
Young MasterChef - Wer kocht am besten?
Folge 10: Wer wird Young MasterChef?
29 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 6
15 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren haben bei Young MasterChef die Möglichkeit, sich ihren kulinarischen Traum zu erfüllen. Internet-Kochsensation Poppy O'Toole, die bei einem Michelin-Sternekoch gelernt hat, und der angesehene Londoner Koch Kerth Gumbs haben verschiedene Herausforderungen für die jungen Kandidaten vorbereitet, bei denen sie ihr kulinarisches Talent unter Beweis stellen können. Wer wird am Ende den Young MasterChef-Titel mit nach Hause nehmen?
