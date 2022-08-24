Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück in die Schule

Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.08.2022
Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

Joey und Gülcan stellen sich den PrüfungenJetzt kostenlos streamen

Zurück in die Schule

Folge 1: Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

129 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

Unter anderem drücken die Moderatorinnen Janine Kunze, Britt Hagedorn und Sonya Kraus, die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristina Schröder, Schauspieler Wotan Wilke Möhring, Sänger Patrick Lindner sowie Kommentatoren-Legende Marcel Reif die Schulbank.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück in die Schule
SAT.1
Zurück in die Schule

Zurück in die Schule

Alle 2 Staffeln und Folgen