Zwei Brüder
Folge 4: Der Gassenmörder
In einer riskanten Aktion gelingt es Elise Steininger und Peter Thaler, einen psychopathischen Frauenmörder festzunehmen. Ein Jahr später bricht Gerd Poltisch aus der geschlossenen Abteilung der Gefängnispsychiatrie aus, gerade als eine Delegation von Wissenschaftlern und Journalisten die Anstalt besichtigt. Marion Heiße, die Therapeutin des Gefangenen, wird wegen ihres lockeren Umgangs mit ihm der Fahrlässigkeit bezichtigt. Poltisch versucht, mit ihr ein Treffen zu arrangieren, was jedoch von Marions Sohn Marc verhindert wird, ohne dass es einer der beiden bemerkt. Kurz darauf geschieht ein grausamer Mord: Eine Prostituierte wurde vergewaltigt und erdrosselt. Die Handschrift deutet eindeutig auf Poltisch hin. Die Bevölkerung gerät in Panik. Bei der Polizei laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Christoph hat seinen Urlaub abgebrochen, um die Recherchen persönlich zu lei- ten. Auch Peter und Elise suchen fieberhaft nach dem Täter. Elise scheint besonders gefährdet, weil man vermutet, dass Poltisch auf Rache sinnt. Plötzlich meldet sich der inzwischen von der Presse als `Gassenmörder' titulierte Triebtäter bei Iris Klein, Journalistin eines kleinen Radiosenders, um sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Iris war damals Delegationsmitglied und hatte sich sehr für Poltisch interessiert. Ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte, sprach sie ihn an, als er sich heimlich unter die Besucher mischte. Unter Polizeischutz trifft sich Iris mit Poltisch. Dem gelingt es, die Verfolger abzuschütteln und Iris in seine Gewalt zu bringen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
