Der Prinz & ich - Königliche Flitterwochen
89 Min.Ab 6
Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit machen sich Prinz Edvard von Dänemark und seine Frau Paige auf in die lang ersehnten Flitterwochen. Genervt von den Paparazzi beschließen sie in letzter Sekunde, einen anderen Ort als geplant anzufliegen. In dem romantischen Skiort angekommen, treffen die beiden auf Paiges Ex-Freund Scott. Der scheint Paige vom ersten Moment an zu belagern und sorgt für ein Gefühlschaos, das zu eskalieren droht ...