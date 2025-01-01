Schwiegereltern im Busch
Irgendwo im Nirgendwo - gestrandet in der südafrikanischen Savanne: Nach einer Notlandung kämpfen die von Zangenheims und die Kowalskis in der Einöde ums Überleben. Zwei Elternpaare, die beide kurz vor der Trennung stehen, wollten eigentlich auf einer Farm in Südafrika die Hochzeit ihrer Sprösslinge feiern. Doch anstatt in Saus und Braus zu schlemmen, müssen sie sich nun gegen Schlangen, Löwen und Flusspferde behaupten ... Ob sie es noch rechtzeitig zum Fest schaffen?