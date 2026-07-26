Weniger Barbie mehr EleganzJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 1: Weniger Barbie mehr Eleganz
43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Die 20-jährige Jade aus Bristol ist eine Real-Life-Barbie. Sie hat platinblond gefärbte Haare, einen orange-braunen Teint, Riesenbrüste und eine durch und durch pinke Garderobe. Wird das Experten-Team aus der lebenden Puppe eine elegante Frau pellen können? Unterdessen ist die 18-jährige Rockerin und 23-fach gepiercte Maisie gespannt auf ihr Makeunder.
Weitere Folgen in Staffel 1
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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