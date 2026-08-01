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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Schock mehr Rock

sixxStaffel 1Folge 4vom 09.08.2026
Weniger Schock mehr Rock

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Folge 4: Weniger Schock mehr Rock

43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Die 23-jährige Friseurin Jodie trägt in der Arbeit gerne knappe Klamotten und lockt daher viele Männer in den Salon, die ihre Kurven bewundern. Jodie hatte jedoch noch nie einen Freund und ihre Chefin Adele glaubt, dass ihr offenherziges Styling die falschen Männer anzieht.

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