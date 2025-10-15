Tag 10: Kalte Nächte und große FischeJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 10: Tag 10: Kalte Nächte und große Fische
17 Min.Ab 12
Johannes hat eine weitere kalte Nacht überstanden. Außerdem sind 10 von 100 Tagen geschafft -soweit so gut. Die Challenge des Tages ist es, mit den vorhandenen Nahrungsquellen auf 2000 Kalorien zu kommen. Die Angel-Ausbeute könnte dabei auf jeden Fall helfen!
