100 TAGE AUTARK
Folge 19: Tag 19: Endlich wird der erste Kürbis geerntet!
17 Min.Ab 12
Die heutige Challenge verlangt Kreativität: Johannes muss ein Nahrungsmittel finden, dass er bisher noch nicht gegessen hat. Während außerdem eine neue Ladung Apfelmus auf dem Herd steht, hat er endlich Zeit einem seiner liebsten Hobbies nachzugehen: der Naturfotografie.
