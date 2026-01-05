Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Sendung vom 05.01.2026

24 Min. Ab 12

+++ Schlechte Polit-Stimmung am Jahresanfang: Der 17:30 SAT.1 Bayern Wählercheck +++ Schlittschuhlaufen oder Spazierengehen: Sie gefährliche Falle der Eisseen +++ Ganz Bayern friert: Wie lange bleiben die Temperaturen wie im Tiefkühlfach?

