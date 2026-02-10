17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 10.02.2026: Die Sendung vom 10.02.2026
24 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
+++ Vorsicht vor Fake-News: Safer Internet Day warnt vor Gefahren im Netz +++ Teurer Führerschein: Wird er wirklich bald günstiger? +++ Pokal-Kracher gegen Leipzig: So bereiten sich die Bayern aufs Viertelfinale vor
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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