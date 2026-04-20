17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 20.04.2026: Die Sendung vom 20.04.2026
24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
+++ Drei tote Schafe entdeckt: Steckt ein gefährlicher Hund dahinter? +++ Kleiner Lebensretter: Dieser Siebenjährige ist ein Held! +++ Ist die Obsternte in Gefahr? Kalte Nächte in Bayern erwartet!
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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