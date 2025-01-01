Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Mut zur Veränderung

Mut zur Veränderung

42 Min.Ab 12

In Greenville, Mississippi, besucht Gordon Ramsay das "Sherman's", ein Familienrestaurant. Die Nimrods brauchen dringend Unterstützung, denn das Essen ist nur mittelmäßig und die Gäste bleiben zunehmend aus. Schnell wird klar, wer schuld an der Misere ist. Gordon plant eine Generalüberholung und schult das Personal, bevor sich die Pforten des Restaurants wieder öffnen.

