24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Ein hundefreundliches Lokal

All3MediaStaffel 1Folge 6
Ein hundefreundliches Lokal

Folge 6: Ein hundefreundliches Lokal

42 Min.Ab 12

Gordons Reise führt ihn nach Wichita, Kansas, zum Fetch Bistro. Die Besitzer, Greg und Pamela, haben sich dafür etwas ganz Spezielles überlegt. Ihr Restaurant ist das erste hundefreundliche Lokal in den Staaten. Doch ihr Konzept ist nicht ganz ausgereift. Gordon bleiben nur 24 Stunden, um den heruntergekommenen Laden wieder aufzupeppen.

