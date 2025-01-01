24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 6: Ein hundefreundliches Lokal
42 Min.Ab 12
Gordons Reise führt ihn nach Wichita, Kansas, zum Fetch Bistro. Die Besitzer, Greg und Pamela, haben sich dafür etwas ganz Spezielles überlegt. Ihr Restaurant ist das erste hundefreundliche Lokal in den Staaten. Doch ihr Konzept ist nicht ganz ausgereift. Gordon bleiben nur 24 Stunden, um den heruntergekommenen Laden wieder aufzupeppen.
