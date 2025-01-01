Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Soulfood ohne Seele

Staffel 1Folge 8
Soulfood ohne Seele

Folge 8: Soulfood ohne Seele

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay macht sich auf den Weg nach Sacramento zu Sandra Dee's BBQ und Seafood Restaurant. Das Lokal existiert bereits seit 19 Jahren, doch die Gäste werden immer weniger. Besitzerin Sandra ist ratlos und benötigt dringend Gordons Hilfe. Dem Sternekoch bleiben gerade einmal 24 Stunden Zeit, um die Ursache der Krise zu finden und für frischen Wind zu sorgen.

