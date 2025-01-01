Zum Inhalt springenBarrierefrei
M'Dears

All3MediaStaffel 2Folge 9
Folge 9: M'Dears

40 Min.Ab 12

Gordon Ramsay besucht das "M'Dears", eine gemütliche Bäckerei, die von Mutter Carrie und ihren zwei Töchtern betrieben wird. Zunächst liefen die Geschäfte hervorragend, doch nach einem Umzug bleiben die Gäste aus. Das angespannte Verhältnis zwischen den Frauen kommt erschwerend hinzu. Ramsay muss somit nicht nur dem Business einen neuen Anstrich verleihen, sondern mit seiner ganzen Sozialkompetenz aufwarten.

