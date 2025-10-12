24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 10: Duell der Chefköche
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Wer in Costa Mesa, California, erfolgreich ein Restaurant führen will, muss vorzügliches Essen und exzellenten Service bieten, denn die Konkurrenz ist gnadenlos. Hier führt Drew das "Social's", welches auf den ersten Blick keinen schlechten Stand hat. Das Restaurant ist gepflegt und der Service gut ausgebildet, doch in der Küche kochen die Gemüter. Kann Gordon Ramsay das Restaurant vor einem Aufstand der Köche bewahren?
