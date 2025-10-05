Das Jazz-Erbe der Familie GadsonJetzt kostenlos streamen
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 6: Das Jazz-Erbe der Familie Gadson
40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Gordon Ramsay verkleidet sich als Softball-Spieler, um unbemerkt die Qualität des "Bayou" zu testen. Das Restaurant in Kansas City, Missouri, wird von den Schwestern Sharekka und Shayna geführt. Deren Zwietracht aber schlägt sich glatt aufs Essen nieder, entsprechend entsetzt reagiert der Restaurant-Retter, als er sein Mahl verköstigt. Kann er für mehr Harmonie und Qualität im Familiengeschäft sorgen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick