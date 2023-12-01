Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Jahre Galileo

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 01.12.2023
50 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

"Galileo" widmet sich zum großen "Galiläum" der Künstlichen Intelligenz. Dafür lässt das Wissensmagazin mit Hilfe von KI den großen Galileo Galilei wieder auferstehen. Wie würde der große Denker Galilei heute aussehen? Wie würde er klingen? "Galileo" erschafft einen mittels KI designten Avatar und generiert seine Stimme sowie Aussagen. Im großen KI-Experiment steht Galileo Galilei wieder auf und besucht Aiman Abdallah im "Galileo"-Studio.

