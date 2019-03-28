Bibel statt Handy und Beichtstuhl statt DancefloorJetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 1: Bibel statt Handy und Beichtstuhl statt Dancefloor
96 Min.Folge vom 28.03.2019Ab 12
Emmy, Alessia, Emma und Vivien treffen auf Franziskanerinnen im Kloster Gengenbach. Bei den Ordensschwestern herrscht ein streng geregelter Alltag. Beten und Arbeiten stehen an der Tagesordnung. Die handysüchtigen Partygirls müssen ihre geliebten Smartphones abgeben. Das führt zum ersten Ärger hinter den Klostermauern. Werden die Mädchen es schaffen, trotz Luxusmangel und körperlicher Arbeit durchzuhalten?
