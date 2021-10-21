Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Keine Werte, keine Ziele - So geht es nicht weiter!

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 21.10.2021
Keine Werte, keine Ziele - So geht es nicht weiter!

Folge 3: Keine Werte, keine Ziele - So geht es nicht weiter!

92 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12

Für Bad Boy Fabian, den verpeilten Ian und Glamourfan Fabio geht es in das koptische Kloster nach Brenkhausen. Acht Tage in einer völlig fremden Welt, abgeschieden von der Zivilisation, mitten im Wald ohne Handyempfang - für die drei Jungs ein Albtraum. Der 19-jährige Fabio hat schon nach nicht mal 24 Stunden die Nase voll und will das Kloster verlassen. Schaffen es die Mönche, den Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?

