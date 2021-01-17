Das Container-Projekt: Eine Werkstatt-Lounge mit Dachterrasse & CarportJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.01.2021: Das Container-Projekt: Eine Werkstatt-Lounge mit Dachterrasse & Carport
Die erfolgreiche YouTuberin Laura Kampf zeigt ihren Zuschauern jede Woche, wie sie Verrücktes in ihrer Werkstatt baut. Ihr Groß-Projekt diesmal: Ein alter Seecontainer, den sie zu einer Werkstatt-Lounge umbauen will - inklusive gemütlicher Dachterrasse und Carport. Ein langjähriger Traum von Laura, der endlich in Erfüllung gehen soll.