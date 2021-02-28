Aufblasbare Whirlpools im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.02.2021: Aufblasbare Whirlpools im Test
96 Min. Ab 16
Familie Drescher wünscht sich für die kalte Jahreszeit einen Whirlpool für die Terrasse, will dafür aber nicht mehr als 1.000 Euro ausgeben! Die Lösung: ein Whirlpool zum Aufblasen. Die Hersteller versprechen maximalen Blubber-Spaß. Familie Drescher macht den Test. Im eigenen Garten bauen sie ein 300 Euro Discounter-Modell, den 700 Euro Mittelklasse-Pool und den Premium-Whirlpool für 1.000 Euro auf. Welcher schneidet am besten ab? Und: Trucker Babe Gina ganz privat