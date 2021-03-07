Im Dienst der Sexindustrie: Jobs am Porno-SetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.03.2021: Im Dienst der Sexindustrie: Jobs am Porno-Set
91 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 16
Steven ist Anfang 30 und gehört zu den jüngsten, aber erfolgreichsten Porno-Produzenten Deutschlands. Selten spricht jemand so offen wie er über einen Job in der Sex-Branche: Denn Erotikstreifen sind heute oft Werbefilme - finanziert von Herstellern aus der Industrie. Produktplatzierung ist hier das Stichwort - und genau diese Nische nutzt Sven für sich aus. Wie läuft das Pornogeschäft in Deutschland im Jahr 2021 und wer verdient daran? Und: Trucker-Babe Julia unter Adrenalin