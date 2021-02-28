Die skurrilsten "Jugend kann nicht kochen" Fälle mit Achim MüllerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 28.02.2021: Die skurrilsten "Jugend kann nicht kochen" Fälle mit Achim Müller
91 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 12
Schweinebraten, Roulade, Eisbein und Erbsenpüree - viele essen diese deftigen Gerichte gern, aber sie selbst zubereiten, fällt dem ein oder anderen ziemlich schwer. Chefkoch Achim Müller, Berliner Schnauze und Herausforderer, behauptet frech: Die Jugend von heute kann nicht mehr kochen. Ob es heute etwas Genießbares zu essen geben wird? In dieser Spezialfolge findest du die skurrilsten Kochabenteuer von Achim und der Jugend.