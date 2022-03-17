Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Findet Giesel die schwarzen Schafe auf dem Gebrauchtwagenmarkt?

Kabel Eins
Folge vom 17.03.2022
Findet Giesel die schwarzen Schafe auf dem Gebrauchtwagenmarkt?

Folge vom 17.03.2022: Findet Giesel die schwarzen Schafe auf dem Gebrauchtwagenmarkt?

89 Min.
Ab 12

Diesmal deckt Peter Giesel die Tricks und Abzockmaschen von Gebrauchtwagenhändlern auf und holt zum Gegenschlag aus: Mit einem versteckten Test will er einem Verkäufer der Lüge und des Betrugs überführen. Und: Warenbetrug über das Internet: Junge Familien warten seit Monaten vergeblich auf die bestellte Ware oder eine Erstattung. Der Betrugsexperte nimmt sich ihrer Probleme an und versucht, sie zu lösen.

