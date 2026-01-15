Abgeschleppt und festgefahrenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 15.01.2026: Abgeschleppt und festgefahren
88 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
In dieser Folge nimmt Peter Giesel dubiose Geschäfte rund um die Mobilität unter die Lupe – von auffälligen Abschlepppraktiken über problematische Auto-Finanzierungsmodelle bis hin zu undurchsichtigen Parkregeln und rechtlichen Grauzonen im Ausland. Die Sendung zeigt, wie schnell Alltagsmobilität zum teuren Ärgernis werden kann und wo besondere Vorsicht geboten ist."