Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Kabel Eins
Folge vom 08.08.2024
89 Min.
Ab 12

Der große Reiseveranstalter FTI meldet Insolvenz an. Das hat zur Folge, dass einige Tourist:innen aus ihren Hotels gescheucht werden, obwohl sie den vollen Hotelpreis bereits bezahlt haben. Peter Giesel und sein Team versuchen alles.

