Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 07.06.2016: Fälscher und Betrüger in Paris und London
88 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 6
Peter Giesel besucht die zwei Top Reiseziele in Europa: Paris und London. Besonders die Stadt an der Seine hat nach den Terroranschlägen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Aber schon bei der Ankunft gerät er an Betrüger, die ihn beim Fahrkartenkauf prellen wollen ... In London entdeckt Peter Giesel einen Klassiker der Straßenkriminalität wieder: das Hütchenspiel. Und im Nachtleben zeigt er, dass teure Partytickets für die beliebten Tanzclubs wenig wert sind.