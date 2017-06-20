Dunkle Abzock-Wolken über Mexiko und FloridaJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 20.06.2017: Dunkle Abzock-Wolken über Mexiko und Florida
88 Min.Folge vom 20.06.2017Ab 12
Vergünstigte Tickets für Disney World in Orlando und eine Clubtour mit gratis Getränken in Miami: In Florida winken zahlreiche Rabatte für Touristen. Doch was halten die vermeintlichen Sonderangebote? Peter Giesel und sein Team fühlen ihnen auf den Zahn. In Mexiko nimmt der Reise-Experte die landestypische Guacamole unter die Lupe: Ist die, wie versprochen, auch immer frisch zubereitet?