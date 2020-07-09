Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilft

Kabel EinsFolge vom 09.07.2020
Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilft

Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilftJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 09.07.2020: Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilft

89 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 6

Für Peter Giesel geht es diesmal nach Afrika. In den Touristenmetropolen Kapstadt oder Gizeh deckt er perfide Betrugsmaschen auf und konfrontiert die dreisten Abzocker. Er schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber. So findet er heraus, wie man den Menschen in Armut wirklich hilft und was mit den Tieren in den Zoos passiert.

Alle verfügbaren Folgen