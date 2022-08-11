Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 11.08.2022
88 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12

Ein echter Geheimtipp ist Lissabon schon lange nicht mehr: Niedrige Preise, unvergleichliche Atmosphäre und Sonnengarantie bis tief in den deutschen Herbst. Zum zweiten Mal reist Peter Giesel in die portugiesische Hauptstadt. Was erwartet ihn diesmal? Auch die belgische Hauptstadt Brüssel und die schöne mittelalterliche Stadt Brügge besucht Peter Giesel. Dort erwarten ihn viel Schokolade und genau so viele Abzocken.

