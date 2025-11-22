Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agatha Christies Marple

Das Geheimnis der Goldmine

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 22.11.2025
Das Geheimnis der Goldmine

Das Geheimnis der GoldmineJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 1: Das Geheimnis der Goldmine

94 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Der wohlhabende Geschäftsmann Rex Fortescue wird beim Frühstück mit Taxin vergiftet und stirbt kurze Zeit später in seinem Büro. Inspector Neele vermutet den Täter im nahen Umfeld des Toten, und beginnt mit seinen Ermittlungen in der "Eiben-Lodge", dem Familienwohnsitz der Fortescues. Während des Verhörs kommen Intrigen, Missgunst und Neid zum Vorschein, doch als es am nächsten Tag zwei weitere Tote gibt, löst sich sein erster Verdacht in Luft auf ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Agatha Christies Marple
SAT.1 GOLD
Agatha Christies Marple

Agatha Christies Marple

Alle 4 Staffeln und Folgen