Das Geheimnis der Goldmine
Agatha Christies Marple
Folge 1: Das Geheimnis der Goldmine
94 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Der wohlhabende Geschäftsmann Rex Fortescue wird beim Frühstück mit Taxin vergiftet und stirbt kurze Zeit später in seinem Büro. Inspector Neele vermutet den Täter im nahen Umfeld des Toten, und beginnt mit seinen Ermittlungen in der "Eiben-Lodge", dem Familienwohnsitz der Fortescues. Während des Verhörs kommen Intrigen, Missgunst und Neid zum Vorschein, doch als es am nächsten Tag zwei weitere Tote gibt, löst sich sein erster Verdacht in Luft auf ...
