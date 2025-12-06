Agatha Christies Marple
Folge 3: Fata Morgana
94 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Ruth Van Rydock bittet ihre alte Schulfreundin Jane Marple um Hilfe: In Stonygates, dem Anwesen ihrer Schwester Carrie Louise, gab es einen Brand und Ruth glaubt, kurz zuvor im Haus einen Einbrecher gesehen zu haben. Ihre gutgläubige und etwas naive Schwester will davon jedoch nichts wissen. So reist die Detektivin nach Stonygates, um in gewohnt diskreter Manier Nachforschungen anzustellen. Doch dann geschieht ein schrecklicher Mord ...
