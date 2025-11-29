Das Sterben in WychwoodJetzt kostenlos streamen
Agatha Christies Marple
Folge 2: Das Sterben in Wychwood
94 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Miss Marple lernt im Zug Lavinia Pinkerton kennen, die ihr von zwei Mordfällen in ihrer Heimatstadt Wychwood berichtet. Sie behauptet zu wissen, wer die Morde begangen hat und befürchtet, sie könnte das nächste Opfer sein. Am darauffolgenden Tag liest Miss Marple in der Zeitung, dass Miss Pinkerton angeblich bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Die Detektivin fährt nach Wychwood und kommt den dunklen Geheimnissen der Bewohner auf die Spur ...
