Agatha Christies Marple

Das Sterben in Wychwood

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 2 vom 29.11.2025
Das Sterben in Wychwood

Das Sterben in WychwoodJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 2: Das Sterben in Wychwood

94 Min. Ab 12

Miss Marple lernt im Zug Lavinia Pinkerton kennen, die ihr von zwei Mordfällen in ihrer Heimatstadt Wychwood berichtet. Sie behauptet zu wissen, wer die Morde begangen hat und befürchtet, sie könnte das nächste Opfer sein. Am darauffolgenden Tag liest Miss Marple in der Zeitung, dass Miss Pinkerton angeblich bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Die Detektivin fährt nach Wychwood und kommt den dunklen Geheimnissen der Bewohner auf die Spur ...

