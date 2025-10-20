Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seilbahn zu den Sternen

Folge 6: Seilbahn zu den Sternen

44 Min.Ab 16

Mulder macht sich zusammen mit dem verhassten Kollegen Krycek auf die Suche nach dem offenbar geistesgestörten Duane Barry, der immer noch Dana Scully in seiner Gewalt hat. Nach einer riskanten Verfolgungsjagd in einer Seilbahn kann er den Flüchtigen stellen, doch er kommt zu spät: Barry behauptet, Scully wäre von Außerirdischen entführt worden. Doch es kommt noch schlimmer: Während einer Verhörpause stirbt Barry plötzlich, und Mulder lüftet das Geheimnis von Krycek ...

