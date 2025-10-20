Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 1: Kontakt
44 Min.Ab 12
Nachdem die X-Akten aufgelöst wurden, fristet Mulder ein trauriges Dasein bei der Erledigung von Routinearbeit. Erst als er den Hinweis erhält, dass ein Radioteleskop in Puerto Rico Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen hat, ist er wieder ganz der Alte. Scully folgt Mulder auf die Insel, und beide geraten in ebenso weltliche wie überirdische Lebensgefahr. Schließlich kommen die beiden gerade noch mit dem Leben davon, doch bei ihrer Flucht müssen sie alle Beweise zurücklassen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren