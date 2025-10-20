Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Schlaflos

20th CenturyStaffel 2Folge 4
Schlaflos

SchlaflosJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 4: Schlaflos

43 Min.Ab 12

Mulder bekommt gegen seinen Willen den Agenten Alex Krycek als neuen Partner zugeteilt. Ihr erster Fall dreht sich um die brutale Ermordung eines Wissenschaftlers, der im Vietnamkrieg an illegalen Versuchen beteiligt war, in denen einigen Soldaten durch einen chirurgischen Eingriff jedes Schlafbedürfnis geraubt wurde. Ihre Spur führt sie zu einem der ehemaligen Soldaten, Augustus Cole, der seit 24 Jahren nicht mehr geschlafen hat und sich an dem Verantwortlichen rächen wollte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen