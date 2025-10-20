Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 19: Totenstille
44 Min.Ab 12
Ein amerikanisches Kriegsschiff verschwindet vor der Küste Norwegens. Das einzig überlebende Besatzungsmitglied sieht aus, als wäre es 90 Jahre alt - obwohl der Mann laut seinen Papieren gerade einmal 28 ist. Mulder vermutet, dass auf dem Schiff mit so genannten "Wurmlöchern" experimentiert worden ist, in denen Zeit und Raum manipuliert werden. Gemeinsam mit Scully macht er sich auf die Suche nach dem verschwunden Schiff - und findet es in gespenstischem Zustand ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
