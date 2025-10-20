Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Totenstille

20th CenturyStaffel 2Folge 19
Totenstille

TotenstilleJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 19: Totenstille

44 Min.Ab 12

Ein amerikanisches Kriegsschiff verschwindet vor der Küste Norwegens. Das einzig überlebende Besatzungsmitglied sieht aus, als wäre es 90 Jahre alt - obwohl der Mann laut seinen Papieren gerade einmal 28 ist. Mulder vermutet, dass auf dem Schiff mit so genannten "Wurmlöchern" experimentiert worden ist, in denen Zeit und Raum manipuliert werden. Gemeinsam mit Scully macht er sich auf die Suche nach dem verschwunden Schiff - und findet es in gespenstischem Zustand ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen